『呪術廻戦』TVアニメ第4期「死滅回游 後編」ティザーPV解禁！榎木淳弥さん、緒方恵美さん出演の「じゅじゅとーく 出張版」も配信開始しました。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から2025年9月まで連載され、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部(デジタル版含む)を突破する大人気コミック『呪術廻戦』(芥見下々・著)。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、2026年1月から3月にはTVアニメ第3期「死滅