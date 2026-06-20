乃木坂４６の井上和が人気映画の声優を務めることが報告され、ファンから祝福の声が寄せられている。井上は２０日までにインスタグラムを更新し、「『トイ・ストーリー５』でスナッピーの日本版声優を務めさせていただきます井上和です」とあいさつ。「小さい頃からずっと大好きで、『トイ・ストーリー』と共に育ってきたので、あの世界と自分が交わる未来が待っていたなんて、夢のようです。本当に幸せです。『トイ・ストー