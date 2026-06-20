独特のネバネバ食感がクセになる「オクラ」。おいしいけれど傷みやすいのが悩みの種です。特に大量に手に入ったときは、食べきれず困ってしまうことも。今回は、そんなときに役立つ保存ワザをお届けします。 ▼生のままで保存OK 1. オクラをきれいに洗い、ざるなどに広げて水きりします。 2. キッチンペーパーで水分を拭き取ります。このとき表面を軽くこすると、うぶ毛が気にならなくなります。 3. 水分を拭いた