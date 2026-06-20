モデルでタレントの藤田ニコル（28）が10日、自身のXを更新。母としての苦労をつづり、共感の声を集めている。先月1日に第1子出産を発表した藤田。「娘が落ち着いてるタイミングでメイクしたけど、ぐずぐずタイムだったので抱っこしたり、あやしたり…なんだかんだしながらメイクしてたら、普段20分で終わるメイクが顔だけで1時間かかった笑」と明かした。「これが母になるってことね…」としみじみ。「時短技身につけてみ