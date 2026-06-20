17日のメーン11Rの3歳BC1戦「西脇市日本のへそ特別」（ダート1700メートル）は山本咲希到騎乗の6番人気テーオーハリスン（牡3＝橋本、父クリソベリル）が勝利。通算2勝目を挙げた。道中は逃げたブチエーコウネ（牝3＝木村、父バンブーエール）の番手に控える先行競馬。勝負どころに備えてじっくり脚をため、3コーナーでは楽な手応えで並びかけた。4コーナー手前から追い出しに入り、早めに先頭へ。後方から大外を回ってシェナ