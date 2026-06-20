◇パ・リーグ日本ハムーソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスのスキップ吉村紗也香（34）が始球式に登場した。背番号77の日本ハムのユニホーム姿でマウンドに上がると、オーバースローから投じたボールはノーバウンドでキャッチャーミットへ。エスコンFのスタンドを沸かせた。吉村は北海道北見市常呂町出身。小4からカーリングを始め、2014年に札幌市を