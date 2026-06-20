戸田ボートの6日間開催「ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯」は、20日が3日目。24年11月デビューの135期・諏訪玲奈（23＝岡山）が6Rで5コースから捲り差しを決めて快勝。デビュー195走目でうれしい初勝利を成し遂げた。息を弾ませながらピットに戻ってくると「長かった〜」と感無量の様子。「レース前に岡山の先輩にいろいろアドバイスをもらった。寺田（千恵）さん、樋口（由加里）さん、安井（瑞紀）さん…