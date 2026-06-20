■FIFAワールドカップ2026グループDトルコ 0−1 パラグアイ（日本時間20日、サンフランシスコ・ベイエリアスタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦初戦を落とし、グループステージ突破へ負けられないトルコ（FIFAランク32位）とパラグアイ（同37）が激突したグループDの第2戦。先制ゴールを奪ったパラグアイが、その後の数的不利の状況を跳ね除けて1−0で逃げ切り、貴重な勝