タレントの千原ジュニアとケンドーコバヤシによるトーク番組「にけつッ！！」が、１６日に読売テレビで放送された。放送作家でタレントの野々村友紀子がゲスト出演。ケンコバと野々村はＮＳＣ同期の仲。北海道ロケで大げんかしたエピソードを披露した後、昨年８月に結婚したケンコバが、「野々村と俺のロマンス、聞きます？」と切り出した。野々村が夫の２丁拳銃・川谷修士と結婚する前の、２０代前半の胸キュンな思い出を、