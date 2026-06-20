映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」公開記念舞台あいさつが20日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開かれた。日本人初の同映画祭女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）は、共同受賞したベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が隣にいないことに「いないのが不思議で…寂しいです」と口にした。また、日本では異例の、観客によるスタンディング