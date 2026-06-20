開催：2026.6.20 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 2 - 6 [Rソックス] MLBの試合が20日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとRソックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライス・ミラー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。 2回表、6番 ケーレブ・ダービン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでRソック