ポルトガル代表DFルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）が、FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）に向けられている批判を気にしていないことを強調した。大手メディア『ESPN』が伝えている。C・ロナウドは17日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループK第1節のコンゴ民主共和国代表戦にフル出場し、41歳132日というW杯に先発出場した史上最年長のフィールドプレイヤーとなっ