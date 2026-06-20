パラグアイ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（D組）第２節でトルコ代表と対戦。この一戦で、MFミゲル・アルミロンが前半終了間際に一発退場となり、大きな波紋を呼んでいる。問題のシーンが起きたのは１−０とリードして迎えた45＋１分だった。トルコによるパラグアイの選手へのファウルで試合が中断した際、アルミロンは相手DFメルト・ミュルドゥルに対し、口元を手で覆いながら何かを話したよう