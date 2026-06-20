FIFAワールドカップ2026で日本代表が属するグループFの第2節が迫ってきた。日本時間21日2時からオランダ代表対スウェーデン代表、同13時から日本代表対チュニジア代表が行われる。第1節ではスウェーデン代表がチュニジア代表に5−1で快勝。日本代表はオランダ代表と2−2で引き分け、勝ち点1を獲得した。現在の順位は首位スウェーデン、2位日本、3位オランダ、4位チュニジア。日本とオランダは勝ち点、得失点差、総得点で並んで