北中米W杯の初戦で、二度ビハインドを負うも粘り強く戦い続け、強豪オランダと２−２で引き分けた森保ジャパン。現地６月20日にモンテレイで行なわれる第２戦では、チュニジアと対戦する。決戦を前に、本田圭佑がプレビューする映像が、日本テレビの公式YouTubeチャンネルで公開された。W杯３大会連続でゴールとアシストを記録した40歳のレジェンドは、スコア予想を求められ、「スコア予想は無意味だと思いつつ、強いて言う