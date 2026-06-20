森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアとエスタディオ・モンテレイで対戦する。チュニジアはGS第１節のスウェーデン戦で１−５のまさかの大敗。サブリ・ラムシ監督を電撃解任して、新たにエルベ・ルナール監督を招聘した。“白シャツ魔術師”の異名を持つフランス人指揮官のもと、日本戦でどんな戦いを見せるが注目が集まっている。そんななか、アラブメディ