卓球の国際大会「WTTコンテンダーリュブリャナ」は19日、スロベニア・リュブリャナで男子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング5位の林詩棟（中国）は同29位の宇田幸矢（協和キリン）と対戦。ゲームカウント1－3で敗れた。今大会の優勝候補の一人と目されていた林詩棟。世界5位が宇田相手に喫した初黒星に地元メディアが反応している。 ■王楚欽に続く存在として期待も… 林詩棟は今回のリュブリャナ大