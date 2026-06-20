台湾では4月以降、株価が繰り返して過去最高値を更新した。しかし利益を得たのは一部の少数の人で、大部分の人には「関係のない話」だった。さらに多くの若者が住宅価格や物価の高さに直面して、「無力感」にさいなまれ、「向上心」を失っている状態という。香港誌の亜洲週刊が伝えた。台湾の若者は最近になり「タンピン」（「タン」は左側が「身」で右側が「尚」、「ピン」は「平」）という言葉をよく口にするようになった。日本