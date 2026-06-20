気象庁は、台風第7号（メーカラー）が発生したと発表しました。 【画像を見る】今後の台風進路20日（土）～25日（木） 台風は20日正午時点でフィリピンの東を北西に進んでいて、今後は進路を北寄りに変えて沖縄の南へ進む見込みだということです。 今後の進路は？ ▼20日12時（実況）存在地域：フィリピンの東速さ・進行方向：25km/h 北西中心気圧：1000hPa中心付近の最大風速：20m/s最大瞬間風速：30m/s