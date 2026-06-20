テレビ東京で20日午後6時半から、『土曜ゴールデン大久保・川村の温泉タオル集め旅23群馬・長野・新潟へ新緑露天SP』が放送される。今回は釈由美子がゲストで登場する。【写真】脱いで着替えて… 美肌をのぞかせた入浴ショットを見せた釈由美子これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。23回目の舞台となるのは、自然湧出量日本一、日本三美人の湯、天下一の露天風呂など数々の名湯を誇る群馬県