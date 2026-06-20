YouTuberのHIKAKINが20日までにインスタグラムを更新。4年ぶりに再会したMrs. GREEN APPLEとの4ショットを投稿。反響が寄せられている。【写真】「豪華だなぁ」Mrs. GREEN APPLEと“4年ぶり”集合ショットを公開したHIKAKIN13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が行われ、レッドカーペットイベントにMrs. GREEN APPLEがサプライズ登場した。HIKAKINは「4年ぶりにMAJでミセ