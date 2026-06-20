俳優の谷原七音（ななと）が、22日発売の「JUNON」8月号で、人生初の金髪姿を披露する。人生で初めて髪と眉のブリーチを経験し「学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとってもうれしいです」と喜んだ。自身の姿を見て「自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。例えばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばな