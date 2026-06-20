バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が19日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。次男に彼女ができたことを明かした。21日の父の日について触れた流れで、ちさ子は母の日にしてもらったことについて語った。「次男は彼女ができたから、女の子って、ママパパおめでとうとかああいうの好きなのよ。男は照れてできないの。それでうちに次男は彼女に『母の日ちゃんとやりなさい』って言われて、