上沼恵美子（71）が20日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、姉の芦川百々子さんと組んだ漫才コンビ「海原千里・万里」での活動や、97年4月12日に行われた「海原千里・万里さよならリサイタル」を振り返った。伝説のフィナーレはテレビでも放送され、高視聴率を記録。上沼は当時を「大阪の新歌舞伎座に五木ひろしさんが来てはった」と回想。以前、五木のショーに出演した縁もあり、五木から「行ってあげるよ」