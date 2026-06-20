タレントの熊切あさ美（４６）が、初のライフスタイル・フォトエッセイ「元崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定ＢＯＤＹを手に入れた理由」（主婦と生活社）を発売し２０日、都内で記念会見を行った。これまで数々の“崖っぷち”や“どん底”を経験してきた熊切が、筋トレやキックボクシングでの経験を通じて作り上げてきた全肯定ＢＯＤＹのメソッドを記したもの。熊切は「もちろん嫌なことも思い出すし、ありましたが、そ