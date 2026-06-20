チュニジア戦前日会見サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2戦のチュニジア戦に臨む。決戦前日の会見で、森保一監督は試合後に行われたサポーターのごみ拾いやロッカールームを掃除する日本の伝統文化について海外記者から問われ、独自の見解を明かした。今大会では日本サポーターがスタジアムの客席でゴミ拾いをする様子やチームが去った後の綺麗なロッカールームに、海外メデ