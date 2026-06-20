インスタグラムを更新女子ゴルフのセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が17日、自身のインスタグラムを更新。イベントでのチャイナドレス姿を公開し、日本のファンの視線を集めている。「チームチャンピオン」と書かれたボードの前で、男性3人とともに記念撮影に納まったセキ。白を基調とした華やかなチャイナドレスを着用している。笑顔で親指を立てるポーズを決めた。上海で行われたデサントゴルフ主催