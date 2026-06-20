「君の名前で僕を呼んで」「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」でアカデミー賞の主演男優賞に輝いている、俳優のティモシー・シャラメは恋人でモデルで実業家のカイリー・ジェンナーのスタイルに合わせて、自身のワードローブを調整しているという。これまでも目を引くファッションで度々メディアを賑わせてきたティモシーだが、今回、クロームハーツの社長兼共同オӦ