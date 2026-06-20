６月２０日、函館５Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル＝１０頭立て）が行われた。半姉にソダシらがいる白毛のスノーウィスパー（栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）は単勝５番人気で、後方からの競馬となって６着に敗れた。パドックに登場すると、大観衆の注目を一身に浴びた。スタートはやや立ち遅れて、後方３番手からの追走。道中から佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝の腕が大きく動く。直線で外に