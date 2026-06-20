俳優の有村架純さん、黒木華さん、南沙良さん、塩野瑛久さんらが20日、映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開記念舞台挨拶に登場しました。【写真を見る】【有村架純】「ここからどう変化をつけようか？」30代になってからの心境を吐露 「人生をやり直せる」と背中押す本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そし