20日の函館6R・2歳新馬戦（ダート1000メートル）は4番人気ノリヤンモーニン（牡＝佐藤、父モーニン）が鮮やかな逃げ切りV。積極的に主導権を奪うと、直線も脚色は衰えず。後続を5馬身突き放した。鞍上の浜中は「金曜にゲート練習をしたので、スタートを上手に出てくれて良かった。先頭に立ってマイペースで運べて、直線も余力は十分。心臓が強いのが良いところですね。いい勝ち方で次も期待できます」とうなずいた。