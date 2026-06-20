俳優本木雅弘（60）が19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。長男UTAのしつけについて義母の樹木希林さん（18年死去）から受けたアドバイスについて語った。本木をスタジオに迎えることで事前に長男UTAには、MCの笑福亭鶴瓶と藤ケ谷太輔が取材をしていた。鶴瓶は「下の子にはものスゴい優しいらしいで。娘とか息子には…弟には」と語りかけた。本木には子どもは3人で、長男のモデルで俳優のUTA（28）と長女の女優