200種類ほどの動物を飼育している、千葉県内の学校を取材。学生の皆さんに「それ学ぶワケ、教えてください」と聞きました。アザラシ、サケ、“動かない鳥”ことハシビロコウ…。推しは多彩ですが、一人ひとりの話には愛とこだわりがつまっていました。■動物園や水族館の飼育員を目指す学生千葉県富里市にある学校を訪ねました。その中に入ると、馬やフラミンゴなどたくさんの鳥、ラマなどの動物がお出迎え。ここは東京動物専門学