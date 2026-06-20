【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が、午後６時から前日練習を行った。冒頭のみを公開して、非公開で最終調整。初戦のオランダ戦を２―２で引き分け、Ｗ杯通算１０００試合目のメモリアルマッチとなるチュニジア戦で勝利すれば、決勝トーナメント進出に向けて前進する重