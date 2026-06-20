ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」が１９日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平がＭＣを務めた。この日は、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、長浜広奈、ＪＯ１の河野純喜をゲストに横浜のグルメを満喫した。道中、ナダルは、おっとりした間で話す長浜とかみ合わず「次から共演ＮＧやで…」と笑わせた。共演ＮＧを告げられた長浜だが、めげずに「でも、ナダルさんは共演ＮＧとか言うじゃないですか？でも、言っ