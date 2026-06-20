タレントの平愛梨（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の試合が目前となった中、近況ショットを公開した。【写真】平愛梨、夫・長友佑都のあす試合に気合！近況ショット投稿で、『FIFAワールドカップ』のキャップを合わせたコーデを披露。「最高の景色を見に来ました」とつづった。夫・長友佑都（39）は、『FIFAワールドカップ2026』の日本代表メンバーとして、自身5大会連続となるワールドカップメ