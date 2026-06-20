オリックス・九里亜蓮投手が、２１日の西武戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。ここまで本拠地・京セラドーム大阪では９連勝中と抜群の相性を誇る右腕。勝てば山岡に並ぶ球団記録の１０連勝となるが、「ずっと勝ち続けられる投手はいないと思う。自分のできることをマウンドで表現できるように準備することが一番大事。勝ちがつく、負けがつくというところは、自分では操作できないので」と、自然体を貫く。前回