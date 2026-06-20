◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース第2日（2026年6月20日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース＝65904ヤード、パー72）初日52位の出遅れからの巻き返しが期待されたメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）は1バーディー、1ボギーの72と伸ばせず通算イーブンパーでホールアウトした時点で59位と順位を落とした。50位タイまでの予選カットラインに届かず、昨年のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オ