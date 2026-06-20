「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースが七回に勝ち越しを許した。デーブ・ロバーツ監督が執念の継投を見せるも裏目に出てしまった。佐々木が六回２死から２者連続被弾で同点に追いつかれ、迎えた七回。イニングをまたいで続投したドライヤーが１死からカウザーに安打を許した。ここでロバーツ監督はクラインを投入。だが右腕はメイヨに安打、ホリデイに四球を与えて１死満塁とピンチを広げた。