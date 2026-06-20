俳優本木雅弘（60）が19日放送の、TBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。長男UTAの俳優デビューについてその思いを語った。UTAの俳優デビューについてMC笑福亭鶴瓶は「どうですか、息子がデビューするっていうのは」と尋ねた。本木は「それはやっぱり、同業者になってほしくない、っていう思いはあります」と答えた。事務所の後輩に当たる藤ケ谷太輔が「UTAさんのときは何かそういうのはあったんですか、（俳優に）興味持