同年代の知人や友人の収入を聞いて、自分や家族の年収と比較したことがある人もいるかもしれません。50代は住宅ローンの返済や子どもの教育費など、まとまった支出が発生しやすい年代でもあり、同じ年代の平均年収が気になる人も多いでしょう。 平均年収は、収入水準を把握する目安のひとつです。同年代の平均年収を把握することで、将来の家計設計や働き方を考える際の参考になります。本記事では、50代の平均年収や