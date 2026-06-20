コンビニやスーパーの駐車場で、「前向き駐車にご協力ください」という掲示を見たことがある人は多いでしょう。うっかり後ろ向きで駐車してしまった場合、「罰金を取られるの？」「法律違反になるの？」と不安になることもあるかもしれません。 本記事では、前向き駐車の意味や求められる理由、罰金との関係、そして実際に前向き駐車を行う際のコツについて解説します。 前向き駐車とは？ 前向き駐車