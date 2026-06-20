「夫に万一のことがあっても、遺族年金があるから何とかなるはず」と考えている人は多いかもしれません。一方で、最近は遺族年金が5年で打ち切りになるといった話題もあり、不安を感じている人もいるのではないでしょうか。 特に、扶養内パートで働いている場合、本当に生活していけるのかは気になるところでしょう。本記事では、遺族年金の基本的な仕組みや、年収600万円の夫が亡くなった場合、どれくらい受け取れる