【モデルプレス＝2026/06/20】清水尋也の兄で俳優の清水尚弥が6月18日、自身のInstagramを更新。妻と尋也との食事を公開した。【写真】清水尚弥「兄弟仲良し」弟・清水尋也手作りの夕食披露◆清水尚弥、妻＆弟・清水尋也との食事公開尚弥は「本日の夕飯。サラダは尋也さんの作品 久しぶりに妻と尋と3人でご飯食べられた」とコメント。野菜たっぷりのパスタが3皿と尋也が作ったというレタス・トマト・アボカドなどのサラダ、ナス料