ILLITのウォンヒが、キュートな“ポリス”に変身した。6月17日、ILLITの公式インスタグラムを通じて、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のオフショットが公開された。【写真】「逮捕されたい…」ウォンヒ、“ポリス”に変身公開された写真には、警察官の制服を着たウォンヒの姿が収められている。本格的なポリススタイルを完璧に着こなし、ウォンヒ特有の愛らしい表情でキュートな魅力を放っ