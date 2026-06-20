【モデルプレス＝2026/06/20】タレントの松嶋尚美が6月18日、自身のInstagramを更新。長女・空詩（ララ）ちゃんの誕生日ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】54歳タレント「ママにそっくり」中学生長女の姿公開◆松嶋尚美、ララちゃんの13歳の誕生日松嶋は「ララ〜。お誕生日おめでとう！4月から中学生になったね」とつづり、ララちゃんの写真を投稿。冠をつけ、カメラに向かって笑顔でピースをするララちゃんの姿を公開し