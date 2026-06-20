【モデルプレス＝2026/06/20】女優の吉瀬美智子が6月19日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「雰囲気変わる」新ヘア公開◆吉瀬美智子、くりくりのパーマヘア吉瀬は「本日よりクリクリパーマヘア」とつづり、美容室での写真を複数枚投稿。ストレート髪のショートヘアや緩いパーマヘアから一転、ふんわりとボリュームをもたせたニュアンスパーマ姿を公開