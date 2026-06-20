中国高校大会の陸上競技が19日、維新みらいふスタジアム（山口市）で行われました。岡山県勢では、女子ハンマー投げの横山由夏選手（玉野光南3年）、女子5000m競歩の坂内海実選手（倉敷3年）、男子砲丸投の川崎裕大選手（岡山商大附2年）が優勝しました。