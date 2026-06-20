日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集「果実の歩幅」（8月4日発売、集英社）の先行カットが20日、公開された。今回公開されたのは、マイアミのプールサイドで撮影した眩しい「サンシャインショット」。白ビキニが映える爽やかなカットとなっている。5月発売の最新シングル「Kind of love」で初の単独センターを務める日向坂46のニューヒロインが、10代最後にソロ写真集に挑戦した。撮影はアメリカ・マイアミと、自身が幼少期