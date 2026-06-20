◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月20日、東京ドーム）リーグ戦初戦を落とした巨人は、混戦上位3位の中にいて、3位に転落。ここからまた首位を目指したいところです。先発はウィットリー投手。体の軸を縦に使うことを意識した前回登板は、フォアボールを出さずに、本人としても納得のマウンドとなったそうですが、この日もフォアボールを出さずにいけるかが重要になりそうです。地上波の放送は「野球×言葉」をテーマに様々な